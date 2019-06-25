2019-06-25T15:35:45+03:00
Здоровье

В Тобольск врачей привлекают хорошими условиями жизни

Но дефицит кадров все же имеется
Вадим Бегун
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Из специального жилого фонда для тобольских врачей выделено 75 квартир.Из специального жилого фонда для тобольских врачей выделено 75 квартир.Фото: Ольга Крыльцова
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С прошлого года в Тобольске трудоустроились 53 врача. Однако дефицит остается. Для новоприбывших медиков создаются все условия для комфортной работы.

– Остается проблема в одной из самых крупных больниц региона – областной больнице №3 города Тобольска, где трудится почти 2000 медицинских работников. На сегодня дефицит врачебных кадров сохраняется в количестве 46 специалистов, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. – Большая часть – участковые терапевты, порядка двадцати человек. Из них 12 ставок будет укомплектовано уже точно в 2019 году молодыми специалистами после окончания целевого обучения в ТюмГМУ.

По ее словам, в городе создаются благоприятные условия для привлечения медработников. Например, из специального жилого фонда для врачей выделено 75 квартир, предоставляется компенсация за наем жилья, оказывается содействие в предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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