В Тобольск врачей привлекают хорошими условиями жизни

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-25T15:35:45+03:00

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С прошлого года в Тобольске трудоустроились 53 врача. Однако дефицит остается. Для новоприбывших медиков создаются все условия для комфортной работы.

– Остается проблема в одной из самых крупных больниц региона – областной больнице №3 города Тобольска, где трудится почти 2000 медицинских работников. На сегодня дефицит врачебных кадров сохраняется в количестве 46 специалистов, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. – Большая часть – участковые терапевты, порядка двадцати человек. Из них 12 ставок будет укомплектовано уже точно в 2019 году молодыми специалистами после окончания целевого обучения в ТюмГМУ.

По ее словам, в городе создаются благоприятные условия для привлечения медработников. Например, из специального жилого фонда для врачей выделено 75 квартир, предоставляется компенсация за наем жилья, оказывается содействие в предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU