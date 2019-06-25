Тюменский водитель, лишенный прав до 2030 года, отправлен в колонию

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-25T16:07:58+03:00

Мужчина в шестой раз сел пьяным за руль

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Житель Тюмени сядет в тюрьму за то, что шесть раз пьяным садился за руль. Его не остановило то, что водительские права у него отобрали до 2030 года.

В Тюмени вынесен приговор ранее судимому 32-летнему местному жителю. В 2015 году он пять раз привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав вплоть до марта 2030 года.

– В разные годы он отбывал наказание в колонии за хищение чужого имущества. Освободился в феврале прошлого года, а в марте снова сел пьяный за руль, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там дополнили, что тюменца должны были судить еще в июле 2018 года, однако производство по делу приостанавливалось ввиду болезни, а затем и розыска подсудимого.

Суд назначил беглецу полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU