2019-06-25T16:07:58+03:00
Общество

Тюменский водитель, лишенный прав до 2030 года, отправлен в колонию

Мужчина в шестой раз сел пьяным за руль
Вадим Бегун
Поделиться:
Нарушитель был ранее судим за кражи. Фото - pixabay.com.Нарушитель был ранее судим за кражи. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Житель Тюмени сядет в тюрьму за то, что шесть раз пьяным садился за руль. Его не остановило то, что водительские права у него отобрали до 2030 года.

В Тюмени вынесен приговор ранее судимому 32-летнему местному жителю. В 2015 году он пять раз привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав вплоть до марта 2030 года.

– В разные годы он отбывал наказание в колонии за хищение чужого имущества. Освободился в феврале прошлого года, а в марте снова сел пьяный за руль, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там дополнили, что тюменца должны были судить еще в июле 2018 года, однако производство по делу приостанавливалось ввиду болезни, а затем и розыска подсудимого.

Суд назначил беглецу полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тобольск врачей привлекают хорошими условиями жизни
Тюменец упал в Туру с набережной
В Тюменской области ликвидировали девять несанкционированных свалок
Тюменец предложил женщине продать ее автомобиль и сдал его в ломбард
Тюменцам предлагают анонимно узнать свой ВИЧ-статус
На Тюмень надвигается штормовой ветер
Тюменец не смог сдать экзамен по вождению и купил права
Пьяный тюменец зазывал посетителей одного из магазинов к себе домой
Педагоги Тюменской области поговорят о реализации нацпроекта «Образование»
Сеть спортивных клубов предлагает тюменцам клубные карты за полцены
В Тюменской области «серебряных» добровольцев обучат азам театрального искусства
Тюменцы станцуют зумбу в Международный день борьбы с наркоманией
Горожане пожаловались мэру Тюмени на самовольно установленные батуты
Тюменки серебряного возраста преобразятся на модном показе
Тюменцам рассказали, как добраться до места проведения АрМИ-2019
Двое мужчин подожгли семь домов в Тюменской области
В двух городах Тюменской области появятся виртуальные концертные залы
Выпускник ишимской «Школы социального предпринимательства» запустил амбициозный проект
Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк
Белок, обитавших в центре Тюмени, отправили в зоопарк
Пыталась снять стресс: тюменка, устроившая ДТП на набережной, успела «напиться» до приезда скорой
Юные тюменцы займутся проектами по повышению туристической привлекательности региона
Иностранца, объявленного в международный розыск, нашли пьяным в Тюмени
Сильные дожди и град ожидаются в Тюменской области
Эксперты стран СНГ оценили опыт Тюменской области по комплексному развитию территорий
Тюменская область добилась рекордных показателей по производству молока
За месяц леса Тюменской области горели более ста раз
Тюменцам напомнили о правилах отдыха на открытых водоемах