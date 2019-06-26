2019-06-26T04:57:34+03:00
Общество

Погода в Тюмени на 26 июня: сильный дождь и ветер

Гроза и град возможны также в областном центре
Вадим Бегун
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Несмотря на дождь, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Несмотря на дождь, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени сегодня, 26 июня, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления – сильный дождь и не менее сильный ветер.

По информации Единого центра оперативного реагирования города Тюмени,

ночью пройдет дождь, гроза, днем также будет идти дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, северный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с, температура ночью +10 +12 С, днем +15 +17 С.

По народному календарю в этот день отмечается память святой мученицы Акилины. Она жила в 3 веке и еще в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акилины: на момент гибели ей было всего 12 лет.

Русские крестьяне на Акилину сеяли гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали «или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин». Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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