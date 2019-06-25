2019-06-25T15:22:07+03:00
Общество

Тюменец упал в Туру с набережной

Мужчину из воды вытащили дежурившие на объекте спасатели
Вадим Бегун
Поделиться:
Упавший с набережной тюменец был нетрезв, утверждают очевидцы.Упавший с набережной тюменец был нетрезв, утверждают очевидцы.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Житель Тюмени залез на парапет набережной и упал с него в воду. Он был доставлен в больницу.

Тюменец был нетрезв, сообщают очевидцы. Он залез на парапет и упал с него прямо в воду.

– Вызов поступил вчера в 20.25, бригада прибыла в 20.37, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. – 55-летнего мужчину с возможным подозрением на переохлаждение доставили в Железнодорожную больницу города Тюмени.

По ее словам, в стационаре врачи установили, что угрозы для жизни либо вреда здоровью у пациента нет, поэтому госпитализация ему не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мальчик, упавший с парапета на тюменской Набережной, утонул (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский водитель, лишенный прав до 2030 года, отправлен в колонию
В Тобольск врачей привлекают хорошими условиями жизни
В Тюменской области ликвидировали девять несанкционированных свалок
Тюменец предложил женщине продать ее автомобиль и сдал его в ломбард
Тюменцам предлагают анонимно узнать свой ВИЧ-статус
На Тюмень надвигается штормовой ветер
Тюменец не смог сдать экзамен по вождению и купил права
Пьяный тюменец зазывал посетителей одного из магазинов к себе домой
Педагоги Тюменской области поговорят о реализации нацпроекта «Образование»
Сеть спортивных клубов предлагает тюменцам клубные карты за полцены
В Тюменской области «серебряных» добровольцев обучат азам театрального искусства
Тюменцы станцуют зумбу в Международный день борьбы с наркоманией
Горожане пожаловались мэру Тюмени на самовольно установленные батуты
Тюменки серебряного возраста преобразятся на модном показе
Тюменцам рассказали, как добраться до места проведения АрМИ-2019
Двое мужчин подожгли семь домов в Тюменской области
В двух городах Тюменской области появятся виртуальные концертные залы
Выпускник ишимской «Школы социального предпринимательства» запустил амбициозный проект
Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк
Белок, обитавших в центре Тюмени, отправили в зоопарк
Пыталась снять стресс: тюменка, устроившая ДТП на набережной, успела «напиться» до приезда скорой
Юные тюменцы займутся проектами по повышению туристической привлекательности региона
Иностранца, объявленного в международный розыск, нашли пьяным в Тюмени
Сильные дожди и град ожидаются в Тюменской области
Эксперты стран СНГ оценили опыт Тюменской области по комплексному развитию территорий
Тюменская область добилась рекордных показателей по производству молока
За месяц леса Тюменской области горели более ста раз
Тюменцам напомнили о правилах отдыха на открытых водоемах