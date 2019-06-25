Тюменец упал в Туру с набережной

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-25T15:22:07+03:00

Упавший с набережной тюменец был нетрезв, утверждают очевидцы. Фото: Ольга Крыльцова

Мужчину из воды вытащили дежурившие на объекте спасатели

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Житель Тюмени залез на парапет набережной и упал с него в воду. Он был доставлен в больницу.

Тюменец был нетрезв, сообщают очевидцы. Он залез на парапет и упал с него прямо в воду.

– Вызов поступил вчера в 20.25, бригада прибыла в 20.37, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. – 55-летнего мужчину с возможным подозрением на переохлаждение доставили в Железнодорожную больницу города Тюмени.

По ее словам, в стационаре врачи установили, что угрозы для жизни либо вреда здоровью у пациента нет, поэтому госпитализация ему не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU