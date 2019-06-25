2019-06-25T14:51:02+03:00
Общество

В Тюменской области ликвидировали девять несанкционированных свалок

Полгода назад их было порядка семисот
Вадим Бегун
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Пока лишь часть свалок ликвидирована.Фото - пресс-служба ООО "ТЭО".Пока лишь часть свалок ликвидирована.Фото - пресс-служба ООО "ТЭО".
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Всего с начала года в адрес регионального оператора ООО «ТЭО» оператора поступило более двадцати сообщений об обнаружении свалок в Тюменском регионе. Пока лишь часть из них ликвидирована.

С начала старта экологической реформы в области расчищено девять свалок отходов. В отношении семнадцати собственников земельных участков направлены уведомления с предложениями самостоятельно устранить нарушения, сообщает пресс-служба ООО «ТЭО».

– Безусловно, со стартом реформы свалки не исчезли сами по себе. На 1 января этого года их в Тюменской области насчитывалось около семисот. Все они будут ликвидированы органами власти. Полномочия регионального оператора – уборка тех мест несанкционированного размещения мусора, которые появились в этом году, – добавили в пресс-службе.

По материалам регионального оператора, всего с начала года поступило двадцать шесть сообщений об обнаружении свалок. Девять из них уже ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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