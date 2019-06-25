2019-06-25T14:27:02+03:00
Происшествия

Тюменец предложил женщине продать ее автомобиль и сдал его в ломбард

До этого мошенник сказал, что ей не о чем беспокоиться
Вадим Бегун
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Полицейские отыскали тюменца, находящегося в федеральном розыске.Полицейские отыскали тюменца, находящегося в федеральном розыске.Фото: Ольга Крыльцова
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Преступник из Тюмени, находящийся в федеральном розыске, предложил женщине услуги по продаже ее автомобиля. Доверчивая тюменка повелась на уловки мошенника, ее авто сразу оказалось в ломбарде.

В полицию областной столицы поступила информация от местной жительницы, которая сообщила, что мошенник лишил ее автомобиля.

– Женщина разместила объявление о продаже машины. Спустя несколько дней ей позвонил неизвестный и назначил встречу для просмотра товара. Он заявил, что покупать автомобиль не планирует, но готов помочь с продажей. Доверчивая тюменка передала в руки злоумышленника паспорт транспортного средства. Далее мужчина показал заявительнице поддельный документ о купле-продаже ее автомобиля, добавив, что покупатель в ближайшие часы переведет деньги, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там пояснили, что позже злоумышленник сдал транспортное средство в автоломбард. Его выручка составила порядка восьмисот тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать ранее судимого, нигде официально нетрудоустроенного 30-летнего жителя города Тюмени. Оказалось, что он, к тому же, находился в федеральном розыске за ранее совершенные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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