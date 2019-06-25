На Тюмень надвигается штормовой ветер

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-25T14:20:12+03:00

Тюменцев призвали не оставлять машины под деревьями во время грозы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

В областном центре также может пройти град

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В Тюменской области завтра ожидается штормовой ветер. Жителей региона просят не пользоваться электроприборами во время грозы.

– На территории области 26 июня ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасатели рекомендуют тюменцам быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Так, во время непогоды не стоит работать на открытом воздухе и на высоте, парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также пользоваться электроприборами во время грозы. Глав муниципальных образований призвали организовать проведение мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах.

Ранее федеральное дорожное агентство «Уралавтодор» сообщало, что непогода установится на южной территории Тюменской области на три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU