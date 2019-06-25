Педагоги Тюменской области поговорят о реализации нацпроекта «Образование»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-25T13:00:51+03:00

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Неравнодушные, творческие и активные педагоги Тюмени, Тобольска и Ишима примут участие в марафоне, посвящённом 75-летию Тюменской области и 30-летию конкурса «Учитель года». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в рамках марафона педагоги посетят дискуссионные площадки, обсудят перспективы развития национального и регионального образования, а также поговорят о реализации национального проекта «Образование».

Как отметили специалисты Тюменского областного государственного института развития регионального образования, на повестке дня – вопрос модернизации содержания и технологий образования, моделирование и способы активизации потенциала региональной образовательной среды, модели трансформации учебного занятия, передовой опыт и эффективные практики, сетевые форматы взаимодействия с детьми, педагогами и родителями.

Своим мастерством с педагогами поделятся победители и лауреаты региональных и всероссийских конкурсов профмастерства разных лет. В качестве почётного гостя выступит академик Российской академии Образования, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Асмолов.

Напомним, для исполнения майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта 12-ти национальных проектов (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU