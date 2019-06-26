Покупатель квартиры отправится в отпуск за счет застройщика

СЕГОДНЯ 06:30 2019-06-26T07:12:57+03:00

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Федеральный застройщик «Талан» подвел итоги акции «Квартиру покупай — в отпуск улетай», участниками которой могли стать все, кто приобрел квартиру в жилом комплексе «intellect-квартал» с 1 по 31 мая. Главный приз – туристическая путевка на сумму 100 тысяч рублей – была разыграна среди участников акции с помощью онлайн-генератора случайных чисел. В стоимость тура включен перелет, проживание, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, питание и медицинская страховка.

Победителем акции стал Валерий Кошевич из Кургана. Район для поиска новой квартиры был определен (в микрорайоне Тюменская слобода живет сын Валерия Ивановича), а вот жилой комплекс пришлось выбирать.

- Нам понравилось благоустройство и озеленение в «intellect-квартале». Все площадки на придомовой территории – просто красота! Удобно и детям, и взрослым, все продумано до мелочей. Выбирая планировку, смотрели, чтобы в кухне можно было усадить всю семью за большой стол. Также нужны были 2 отдельные комнаты, чтобы при случае кто-то из гостей мог остаться ночевать. Планируем переехать из Кургана сразу после сдачи дома, - рассказывает Валерий Иванович. - Когда покупали квартиру, менеджер предложил поучаствовать в акции. Мы согласились, а уже через неделю нам сообщили о выигрыше. Мы не поверили, начали перезванивать и уточнять детали.

По условиям акции направление отдыха и количество отдыхающих выбирает победитель. Валерий Кошевич уже определился с планами: «Мы хотим поехать отдыхать вдвоем с женой, выбираем между Краснодарским краем и Абхазией. Спасибо компании «Талан»!» С нетерпение ждем отпуска и, конечно, сдачи дома».

Жилой комплекс комфорт-класса «intellect-Квартал» расположен в микрорайоне Тюменская cлобода и включает в себя 2 очереди строительства. Сдача дома первой очереди на 507 квартир состоится в 1-м квартале 2020 года, по второй очереди в 1-м квартале 2021 года.

Справка

«Талан» работает с 2002 года, и за это время обеспечил жильем 25 000 жителей. Компания работает в 15 городах. Делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Девелопер имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

ООО «Специализированный застройщик «Талан-Тюмень». Проектная декларация, а также информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - на сайте тюмень.талан.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU