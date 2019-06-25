Сеть спортивных клубов предлагает тюменцам клубные карты за полцены

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-25T12:53:13+03:00

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Сеть спортивных клубов CityFoxFitness устраивает глобальную распродажу. Только один день тюменцы могут приобрести годовые клубные карты за полцены.

- Почему у всех пятница черная, а у нас рыжая? Да потому что мы – Фитнес! Мы ваше здоровье, фигура и хорошее настроение! Только один день 28 июня в погоне за вашими улыбками мы дарим вам скидку 50% на годовые клубные карты, - отмечает руководитель отдела продаж сети «CityFoxFitness» Елена Гаврилова.

По ее словам, только 28 июня за те же деньги тюменцы могут сформировать компанию из близких людей. Или на оставшуюся сумму порадовать себя новыми кроссовками и десятком персональных тренировок.

Воспользоваться уникальным предложением, можно позвонив по телефону 46-44-40. Кроме того, забронировать или оплатить карту, пройдите по ссылке - https://cityfox.club/bf.

ИСТОЧНИК KP.RU