2019-06-25T12:53:13+03:00
Спорт

Сеть спортивных клубов предлагает тюменцам клубные карты за полцены

CityFoxFitness устраивает для горожан «рыжую» пятницу
Поделиться:
Фото vk.com/cityfitness.cityfoxФото vk.com/cityfitness.cityfox
Изменить размер текста:

Сеть спортивных клубов CityFoxFitness устраивает глобальную распродажу. Только один день тюменцы могут приобрести годовые клубные карты за полцены.

- Почему у всех пятница черная, а у нас рыжая? Да потому что мы – Фитнес! Мы ваше здоровье, фигура и хорошее настроение! Только один день 28 июня в погоне за вашими улыбками мы дарим вам скидку 50% на годовые клубные карты, - отмечает руководитель отдела продаж сети «CityFoxFitness» Елена Гаврилова.

По ее словам, только 28 июня за те же деньги тюменцы могут сформировать компанию из близких людей. Или на оставшуюся сумму порадовать себя новыми кроссовками и десятком персональных тренировок.

Воспользоваться уникальным предложением, можно позвонив по телефону 46-44-40. Кроме того, забронировать или оплатить карту, пройдите по ссылке - https://cityfox.club/bf.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменец упал в Туру с набережной
В Тюменской области ликвидировали девять несанкционированных свалок
Тюменец предложил женщине продать ее автомобиль и сдал его в ломбард
Тюменцам предлагают анонимно узнать свой ВИЧ-статус
На Тюмень надвигается штормовой ветер
Тюменец не смог сдать экзамен по вождению и купил права
Пьяный тюменец зазывал посетителей одного из магазинов к себе домой
Педагоги Тюменской области поговорят о реализации нацпроекта «Образование»
В Тюменской области «серебряных» добровольцев обучат азам театрального искусства
Тюменцы станцуют зумбу в Международный день борьбы с наркоманией
Горожане пожаловались мэру Тюмени на самовольно установленные батуты
Тюменки серебряного возраста преобразятся на модном показе
Тюменцам рассказали, как добраться до места проведения АрМИ-2019
Двое мужчин подожгли семь домов в Тюменской области
В двух городах Тюменской области появятся виртуальные концертные залы
Выпускник ишимской «Школы социального предпринимательства» запустил амбициозный проект
Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк
Белок, обитавших в центре Тюмени, отправили в зоопарк
Пыталась снять стресс: тюменка, устроившая ДТП на набережной, успела «напиться» до приезда скорой
Юные тюменцы займутся проектами по повышению туристической привлекательности региона
Иностранца, объявленного в международный розыск, нашли пьяным в Тюмени
Сильные дожди и град ожидаются в Тюменской области
Эксперты стран СНГ оценили опыт Тюменской области по комплексному развитию территорий
Тюменская область добилась рекордных показателей по производству молока
За месяц леса Тюменской области горели более ста раз
Тюменцам напомнили о правилах отдыха на открытых водоемах