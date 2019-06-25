В Тюменской области «серебряных» добровольцев обучат азам театрального искусства

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-25T12:29:46+03:00

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Проект Областного геронтологического центра «Театральная мастерская «Арт Шеринг 55+» получил грантовую поддержку в рамках конкурса «Активное долголетие», направленного на поддержку общественных инициатив, решающих задачи повышения качества жизни пожилых услуг. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участники освоят лучшие практики театрального искусства и получат необходимые знания по созданию реквизита и декораций, а также образов актёров.

Координатора отмечают, что занятия в театральной мастерской предполагают обучение групп «серебряных» добровольцев азам театрального искусства. Также в программе – обучение актёрскому мастерству, навыкам создания интерактивных театральных постановок с использованием современных приёмов арт-терапии.

Опытные наставники расскажут активистам, как создавать собственные театральные интерактивные постановки, научат их изготавливать атрибутику для спектаклей и разработают методические рекомендации по итогам лучших практик в области популяризации и продвижения направления инклюзивного театра. Это позволит тиражировать уникальный опыт развития «инклюзивного» театра среди «серебряного» добровольчества Тюменской области.

Проект «Театральная мастерская «Арт Шеринг 55+» соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Он является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, и решения социально-демографических проблем в России.

ИСТОЧНИК KP.RU