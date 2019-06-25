Тюменец не смог сдать экзамен по вождению и купил права

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-25T13:34:53+03:00

За подделку тюменцу грозит до двух лет исправительных работ. Фото: Ольга Крыльцова

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Житель Тюмени обвиняется в использовании заведомо подложного документа. Он купил распечатанные на принтере права.

Прокуратура Центрального округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного. Молодой человек в 2017 году обучался в автошколе, но по окончании не смог сдать экзамены.

– В мае 2019 года он купил отечественный автомобиль ВАЗ-211440 и фальшивые права. Недавно его остановил сотрудник дорожно-патрульный службы на улице Республики. При проверке документов выяснилось, что права поддельные. Они были распечатаны на принтере, – рассказали в прокуратуре Тюменского области, добавив, что по этому факту было возбуждено уголовное дело.

Ведомство направило материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу. Тюменцу грозят исправительные работы на срок до двух лет. Однако он может отделаться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или обязательными работы, которые продлятся не дольше 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU