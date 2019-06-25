2019-06-25T11:42:05+03:00
Общество

Тюменки серебряного возраста преобразятся на модном показе

Проект «Элегантный возраст» реализуется благотворительным фондом «Старшее поколение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменки серебряного возраста преобразятся на модном показеТюменки серебряного возраста преобразятся на модном показеФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Жительницы Тюменской области серебряного возраста представят модный показ и продемонстрируют собственное преображение. В ДК «Водник» 26 июня в 15 часов состоится выпускной третьей волны-2019 в школе имиджа и стиля «Элегантный возраст». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участниц ожидает интерактивный экзаменационный квест, посвящённый макияжу, моде, стилю и основам здорового образа жизни. Все тюменки прошли образовательный бьюти-курс от профессиональных коучей.

После всех испытаний выпускницам школы имиджа и стиля в торжественной обстановке получат сертификаты о пройденном обучении. Во время отчётного мероприятие участники и гости посетят уроки дефиле, мастер-классы красоты и импровизированный подиум с показом специально подготовленной коллекции от тюменских дизайнеров.

Напомним, школа имиджа и стиля «Элегантный возраст» реализуется областным геронтологическим центром, благотворительным фондом «Старшее поколение» в партнерстве с бьюти-студией «На набережной». Она объединяет представителей серебряного возраста, их сверстников и специалистов бьюти-индустрии.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Школа имиджа и стиля «Элегантный возраст» открылась в апреле 2017 года. Здесь пожилых женщин и мужчин Тюмени старше 55 лет учат модельному бизнесу. Участников ждут мастер-классы от дизайнеров и стилистов, тюменских блогеров, лекции психологов и фитнес-тренеров, встречи с иностранцами, сообщают организаторы школы, благотворительный фонд «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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