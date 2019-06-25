2019-06-25T14:09:34+03:00
Здоровье

Тюменцам предлагают анонимно узнать свой ВИЧ-статус

Анализы у жителей Тюмени возьмут абсолютно бесплатно
Вадим Бегун
Поделиться:
Сдавать тест на ВИЧ надо раз в год. Фото - pixabay.com.Сдавать тест на ВИЧ надо раз в год. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

На Цветном бульваре завтра с 13 до 16 часов для тюменцев будет работать мобильная лаборатория Центра профилактики и борьбы со СПИД.

– Любой желающий сможет бесплатно сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ. Никаких документов и направлений не требуется. Результат вы узнаете через несколько минут. Специалисты рекомендуют сдавать тесть на ВИЧ или, говоря по-медицински «узнать свой ВИЧ-статус», один раз в год, если у вас не было потенциально опасных в плане заражения ВИЧ-инфекцией ситуаций, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Если же такая ситуация произошла, то тест на ВИЧ, по ее словам, необходимо сдать не ранее шести недель после опасной ситуации, а также через три, шесть и двенадцать месяцев после случая возможного заражения. Это обусловлено тем, что антитела к ВИЧ образуются в организме человека спустя некоторое время, пояснили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменец упал в Туру с набережной
В Тюменской области ликвидировали девять несанкционированных свалок
Тюменец предложил женщине продать ее автомобиль и сдал его в ломбард
На Тюмень надвигается штормовой ветер
Тюменец не смог сдать экзамен по вождению и купил права
Пьяный тюменец зазывал посетителей одного из магазинов к себе домой
Педагоги Тюменской области поговорят о реализации нацпроекта «Образование»
Сеть спортивных клубов предлагает тюменцам клубные карты за полцены
В Тюменской области «серебряных» добровольцев обучат азам театрального искусства
Тюменцы станцуют зумбу в Международный день борьбы с наркоманией
Горожане пожаловались мэру Тюмени на самовольно установленные батуты
Тюменки серебряного возраста преобразятся на модном показе
Тюменцам рассказали, как добраться до места проведения АрМИ-2019
Двое мужчин подожгли семь домов в Тюменской области
В двух городах Тюменской области появятся виртуальные концертные залы
Выпускник ишимской «Школы социального предпринимательства» запустил амбициозный проект
Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк
Белок, обитавших в центре Тюмени, отправили в зоопарк
Пыталась снять стресс: тюменка, устроившая ДТП на набережной, успела «напиться» до приезда скорой
Юные тюменцы займутся проектами по повышению туристической привлекательности региона
Иностранца, объявленного в международный розыск, нашли пьяным в Тюмени
Сильные дожди и град ожидаются в Тюменской области
Эксперты стран СНГ оценили опыт Тюменской области по комплексному развитию территорий
Тюменская область добилась рекордных показателей по производству молока
За месяц леса Тюменской области горели более ста раз
Тюменцам напомнили о правилах отдыха на открытых водоемах