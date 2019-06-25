Тюменцам предлагают анонимно узнать свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-25T14:09:34+03:00

Сдавать тест на ВИЧ надо раз в год. Фото - pixabay.com.

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На Цветном бульваре завтра с 13 до 16 часов для тюменцев будет работать мобильная лаборатория Центра профилактики и борьбы со СПИД.

– Любой желающий сможет бесплатно сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ. Никаких документов и направлений не требуется. Результат вы узнаете через несколько минут. Специалисты рекомендуют сдавать тесть на ВИЧ или, говоря по-медицински «узнать свой ВИЧ-статус», один раз в год, если у вас не было потенциально опасных в плане заражения ВИЧ-инфекцией ситуаций, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Если же такая ситуация произошла, то тест на ВИЧ, по ее словам, необходимо сдать не ранее шести недель после опасной ситуации, а также через три, шесть и двенадцать месяцев после случая возможного заражения. Это обусловлено тем, что антитела к ВИЧ образуются в организме человека спустя некоторое время, пояснили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU