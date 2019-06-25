В двух городах Тюменской области появятся виртуальные концертные залы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-25T11:08:52+03:00

На эти цели будет направлено порядка двух миллионов рублей

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение перенаправить почти 2 млн рублей на приобретение оборудования для создания виртуальных концертных залов в Тюмени и Ишиме в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, весной этого года Тюменская область вошла в список победителей конкурсного отбора Минкульта РФ на получение межбюджетного трансферта для создания виртуальных концертных залов.

На выделенные средства в тюменском Центре культуры и искусств «Современник» и в Ишимском городском культурном центре будут обустроены виртуальные концертные залы. Знаковый проект Минкультуры «Всероссийский виртуальный зал» помогает формировать открытое культурное пространство по всей стране. Благодаря реализации этого проекта зрители из удалённых уголков России смогут увидеть и услышать лучшие концерты российских и зарубежных звёзд, а также различные детские проекты.

Областные учреждения культуры сегодня развивают новые форматы работы с использованием цифровых технологий. Так, например, в 2018 году состоялось 22 онлайн-трансляции концертов и спектаклей из Тюменской филармонии и театров Тюмени и Тобольска. Музеям предоставили 15 виртуальных выставочных проектов, а все библиотеки подключили к «Национальной электронной библиотеке».

- К старту национальных проектов Тюменская область уже наработала определенный опыт и имеет достаточно сильные позиции. Мы максимально включились в национальные проекты в 2018 году и используем их потенциал для сохранения высоких темпов экономического роста и достижения поставленных целей в социальной сфере. Все национальные проекты тесно переплетены друг с другом, и отдача от них должна иметь кумулятивный эффект, - отметил глава региона.

Напомним, для исполнения майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта 12-ти национальных проектов (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU