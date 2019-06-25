Выпускник ишимской «Школы социального предпринимательства» запустил амбициозный проект

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-25T10:48:18+03:00

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В Ишиме активно развивается предприятие «ФлексПром» - участник образовательного проекта «Школа социального предпринимательства», реализуемого «Инвестиционным агентством Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, предприятие является членом Торгово-промышленной палаты региона и специализируется на приёме и переработке вторичного сырья.

В 2018 году собственники бизнеса, Сергей Бушуев и Алексей Вяткин, прошли обучение в проекте «Школа социального предпринимательства», а также стали победителями всероссийского конкурса проектов «Социальный предприниматель-2018» организованного Фондом «Наше будущее». Компания занимается проектом «Переработка отходов», суть которого – собирать и перерабатывать пластиковые отходы в продукцию, которая пригодна для дальнейшего использования. Предприятие перерабатывает РЕТ отходы, ПЭТФ пластик и другой бытовой пластик.

На базе собственного предприятия в июне 2019 года организация открыла пункт приёма вторичного сырья, где можно сдать сразу все основные виды бытовых пластиковых отходов. В их числе: ПЭТ (PET, ПЭТФ) бутылки, отходы полипропилена (ПП), отходы ПНД (флаконы из-под бытовой химии, обрезки труб ПНД, пластиковые ящики, канистры, дорожные блоки, бочки, игрушки, ведра и пр.)

Отметим, что компания работает со всеми российскими регионами и покупает полимеры на выгодных для поставщика условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU