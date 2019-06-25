2019-06-25T10:36:17+03:00
Экономика

Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк

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Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»
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В марте МегаФон первым на российском рынке предложил клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. В разгар сезона отпусков предложение стало еще лучше: новым абонентам тарифов «Включайся!» доступен кэшбэк в 100%.

С 24 июня все новые абоненты тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» получают доступ к опции – возможности легко и просто вернуть себе 100% от суммы абонентской платы по тарифу и даже трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.

Например:

– Абонентская плата на тарифе «Включайся! Выбирай» составляет от 300 рублей в месяц.

– Активировав программу 100% кэшбэка в один клик в Личном кабинете, вы сможете в начале следующего месяца вернуть сумму расходов за прошедшее время первого месяца с МегаФоном.

– Вы также сможете вернуть себе 100% расходов и за второй полный календарный месяц с МегаФоном.

– С начала третьего календарного месяца сотрудничества вы сможете возвращать себе 20% от расходов ежемесячно.

Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, цифровых услуг и сервисов: фильмы и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы от «МегаФон Музыка».

Чтобы заработать еще больше, вы можете, например, потратить накопленные средства на золотой уровень в сервисе #Специи. Это даст возможность получить возврат на 60% больше за интернет-покупки в 500 магазинах.

- В марте 2019 года МегаФон впервые на рынке запустил уникальную услугу – 20% кэшбэк, сделав ее базовым условием тарифной линейки «Включайся!». За прошедшие четыре месяца мы увидели – наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно используют эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит - наша фишка понравилась! И сегодня мы увеличиваем процент кэшбэка с 20 до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи, — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Предложение действительно для всех новых абонентов выбирающих тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».

Подробности тарифов «Включайся!» на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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