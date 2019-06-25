2019-06-25T11:09:00+03:00
Происшествия

Двое мужчин подожгли семь домов в Тюменской области

Ущерб составил более одного миллиона рублей
Вадим Бегун
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Тюменцы намеренно сожгли семь домов. Фото - pixabay.com.Тюменцы намеренно сожгли семь домов. Фото - pixabay.com.
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Два тюменца сожгли семь домов в селе Перевалово. Их удалось задержать по горячим следам.

В селе Перевалово Тюменского района произошло семь пожаров частных домов и надворных хозяйственных построек. Общий ущерб превысил один миллион рублей. Полицейские отмечают, что все улики свидетельствуют о том, что дома подожгли намеренно. К тому же, все пожары произошли в ночное время.

– По горячим следам установили и задержали двух местных жителей 27 и 28 лет. По месту жительства одного из подозреваемых изъяты предметы, в том числе канистра с бензином, – рассказали в управлении МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что подозреваемые уже дали признательные показания. Также стало известно, что поджигатели могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет. Расследование еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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