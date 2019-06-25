2019-06-25T12:17:55+03:00
Общество

Тюменцы станцуют зумбу в Международный день борьбы с наркоманией

Таким образом горожане намерены показать пример силы и бодрости духа
Вадим Бегун
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В день борьбы с наркоманией тюменцы будут танцевать. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.В день борьбы с наркоманией тюменцы будут танцевать. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области.
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На площади 400-летия Тюмени состоится флешмоб «Быть счастливым – значит быть здоровым!». Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Мероприятие объединит специалистов учреждений системы профилактики, подростков летних лагерей, волонтеров отряда «Action» и проекта «Капитаны двора», рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Откроют его фитнес-инструкторы по программе «Зумба». Далее присутствующие создадут своеобразную надпись в поддержку здорового образа жизни. На закрытии с творческим номером выступят волонтеры социального проекта «Капитаны двора».

26 июня мировое сообщество отмечает праздник - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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