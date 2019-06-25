2019-06-25T11:10:16+03:00
Происшествия

Пыталась снять стресс: тюменка, устроившая ДТП на набережной, успела «напиться» до приезда скорой

Женщине хватило пяти минут, чтобы употребить литр пива и сто граммов рома
Вадим Бегун
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У тюменки диагностированы переломы костей голени. Фото - car72.ru.У тюменки диагностированы переломы костей голени. Фото - car72.ru.
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Странным образом повела себя жительница Тюмени, устроившая дорожно-транспортное пришествие в центре города рано утром. Чтобы справиться с волнением после аварии, автоледи выпила литр пива и сто граммов рома. Причем сделать это ей удалось до приезда скорой.

В шестом часу утра на улице Ленина в районе Моста влюбленных произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили Шевроле Лачетти и Фольцваген. По предварительным данным, немецкая иномарка выехала на встречную полосу.

- В ней находилась 31-летняя женщина. Она заявила, что дожидаясь приезда скорой помощи, успела залпом выпить литр пива и сто граммов рома. Отмечу, что бригада скорой приехала буквально за 5 минут, – рассказала пресс-секретарь Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона подтвердили информацию о пострадавших, добавив, что вызов поступил в 6.25 утра. Двоих участников аварии медики доставили в ОКБ № 2.

– У женщины диагностированы переломы костей голени, она госпитализирована в профильное отделение. У мужчины – ушибы мягких тканей лица и правого лучезапястного сустава, после оказания необходимой медицинской помощи он направлен на амбулаторное наблюдение, – пояснили в пресс-службе облздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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