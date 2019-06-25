Белок, обитавших в центре Тюмени, отправили в зоопарк

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-25T10:20:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Три тюменские белки из сквера Немцова теперь будут жить в зоопарке. Там они обретут семью.

Новое жилище для белок находится в сосновом бору на 27-ом километре Ялуторовского тракта. Переселили белок туда сегодня утром. Специалисты подрядной организации «ТОДЭП», которые опекали зверьков, посадили их в переносные клетки, насыпали в дорогу фундука и перевезли на новое место жительства.

– Трех самцов подселят к беличьей семье, в которой живут еще и бурундуки. Клетку в сквере Немцова разберут, обязательно восстановят благоустройство, а просторный вольер планируют доставить в зоопарк, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там напомнили, что в сквере животные прожили с 2011 года, и за это время они им пришлось пережить разорение вандалами. А не так давно пушистых зверьков атаковали мыши, которым понравилась беличья столовая.

ИСТОЧНИК KP.RU