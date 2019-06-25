Юные тюменцы займутся проектами по повышению туристической привлекательности региона

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-25T09:34:55+03:00

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В «Серебряном бору» накануне состоялось торжественное открытие многопрофильных губернаторских смен «Мы – будущее региона». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, ребят приветствовали представители вузов, научные руководители будущих проектов, над которыми ребята будут трудиться всю смену, и ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат. Учитывая то, что в этом году отмечается 75-летие Тюменской области, проекты ребят будут ориентированы на повышение туристической привлекательности региона.

К примеру, одна из групп будет создавать настольную игру на основе региональной литературы конца XIX века, другая будет изучать народные промыслы и ремёсла, третья займётся изучением языкового ландшафта Тюмени, а четвёртая составит интерактивный исторический атлас Тюмени. Защита проектов пройдёт в конце смены.

В первой смене, которая продлится с 20 июня по 10 июля, примут участие 150 ребят. В лагере будет работать социально-гуманитарная, историко-краеведческая и геологическая лаборатории. Помимо работы над проектами участники геологической лаборатории будут готовиться к заключительному этапу всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов. Она пройдёт в июле-августе 2019 в Новосибирске.

Школьников также ждут инженерные соревнования, мастер-классы по подготовке эффективных презентаций, успешных публичных выступлений, дискуссии с изобретателями, уроки финансовой грамотности, разнообразные экскурсии и встречи с выдающимися людьми города.

Напомним, бесплатные путёвки ребята получают за значимые достижения регионального и всероссийского уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU