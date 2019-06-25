Горожане пожаловались мэру Тюмени на самовольно установленные батуты
Принять меры по пресечению самовольной установки надувных батутов в парке «Затюменский» просят местные жители. Они отмечают, что конструкции портят благоустройство.
Мэр Тюмени Руслан Кухарук провел прием граждан. Среди прочих вопросов прозвучала жалоба о самовольной установке надувных батутов. Их устанавливают на газонах и детской площадке в парке «Затюменский». Горожане отмечают, что они опасны для здоровья детей и вообще не вписываются в ландшафт парка.
Глава города ответил, что такие обращения поступают довольно часто. А руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау в свою очередь подтвердил, что все батуты размещаются незаконно.
– Чтобы избежать наказания, в роли контролеров там работают подростки, – сообщил Кильтау. – Специалистами департамента потребительского рынка с начала сезона составлено 4 протокола об административных правонарушениях, из них два – за несанкционированную торговлю, еще два – за самовольное размещение надувного батута.
Правонарушители привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU