2019-06-25T09:28:53+03:00
Происшествия

Иностранца, объявленного в международный розыск, нашли пьяным в Тюмени

На родине мужчина совершил серию краж
Вадим Бегун
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За один день иностранец на родине обчистил два дома. Фото - https://vk.com/tjm.aeroЗа один день иностранец на родине обчистил два дома. Фото - https://vk.com/tjm.aero
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Жителя ближнего зарубежья, объявленного в международный розыск, нашли лежащим на лавочке в аэропорту. Он был пьян.

Сотрудниками Линейного отделения полиции в аэропорту «Рощино» задержан мужчина, находившийся в международном розыске. Он лежал на скамейке в отведенном для курения месте, находился в состоянии алкогольного опьянения.

– В ходе проверки установлено, что 47-летний житель ближнего зарубежья в начале апреля у себя в республике совершил две кражи. За один день он проник сразу в два частных дома и совершил хищение личного имущества граждан, – рассказали в пресс-службе Тюменского Линейного отдела МВД России на транспорте.

Там дополнили, что в мае в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, однако ему удалось скрыться от следственных органов и переехать в Московский регион. Тогда его объявили в международный розыск.

В Тюмени беглеца арестовали на 40 дней. Сейчас решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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