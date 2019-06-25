2019-06-25T08:56:17+03:00
Экономика

Эксперты стран СНГ оценили опыт Тюменской области по комплексному развитию территорий

По их мнению, в регионе активно развиваются экономика и жилищное строительство
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Эксперты стран СНГ оценили опыт Тюменской области по комплексному развитию территорийЭксперты стран СНГ оценили опыт Тюменской области по комплексному развитию территорийФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Участники XXIX заседания межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ под председательством главы Минстроя Владимира Якушева осмотрели строящиеся жилые массивы Тюмени. Руководители строительной отрасли и эксперты из Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и России высоко оценили накопленный в регионе опыт комплексной застройки территорий и создания комфортной среды для жителей.

Начальник главного управления строительства Тюменской области, заместитель губернатора Сергей Шустров представил гостям проект комплексного освоения территории жилых районов «Ямальский-2» и «Преображенский». По его словам, на земельном участке площадью около 180 га общий объём ввода жилья составит почти 1 млн кв.м. В эксплуатацию уже сдано более 350 тыс. «квадратов», в стадии строительства – ещё столько же. Здесь построена современная школа, строится детский сад и поликлиника со взрослым и детским отделениями и женской консультацией.

Помимо этого, в «Ямальском-2» и «Преображенском» планируется построить ещё одну школу и восемь детских садов, а также уже строится помещение для МФЦ «Мои документ». На первом этаже одного из строящихся домов разместится участковый пункт полиции. Планируется строительство большого проспекта, который через транспортную развязку и кольцевую дорогу предоставит жителям быстро доехать до центра города.

- Мы увидели, что в Тюменской области активно развиваются экономика и жилищное строительство. Здесь ежегодно строится более миллиона квадратных метров жилья. Мы рады за тюменцев, обеспечение жильем и создание комфортных условий для жизни, - отметил впечатлениями председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Мархабат Жайымбетов.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в рамках реализации нацпроектов перед регионом стоят очень амбициозные задачи в сфере строительства. К 2025 году объёмы ввода в эксплуатацию жилья планируется увеличить в 1,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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