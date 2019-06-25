Сильные дожди и град ожидаются в Тюменской области
В Тюменском регионе с сегодняшнего дня и до 27 июня будет властвовать непогода. Сильные дожди и град – вот что ожидает местных жителей в ближайшие три дня.
- На юге Тюменской области с 25 до 27 июня будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Также возможен град, порывы ветра будут достигать до 21 метра в секунду, – сообщает федеральное дорожное агентство «Уралавтодор».
Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU