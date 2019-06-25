Сильные дожди и град ожидаются в Тюменской области

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-25T08:57:50+03:00

Регион будет находиться во власти стихии три дня

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В Тюменском регионе с сегодняшнего дня и до 27 июня будет властвовать непогода. Сильные дожди и град – вот что ожидает местных жителей в ближайшие три дня.

- На юге Тюменской области с 25 до 27 июня будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Также возможен град, порывы ветра будут достигать до 21 метра в секунду, – сообщает федеральное дорожное агентство «Уралавтодор».

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU