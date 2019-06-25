Тюменская область добилась рекордных показателей по производству молока

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-25T08:32:05+03:00

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Тюменская область в 2019 году добилась рекордных в своей истории показателей по производству молока. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, надои в общей сложности составляют более 1 тысячи тонн ежесуточно.

Рекорды ставят и на предприятиях. К примеру, в Ярковском районе коровы голштинско-фризской породы «Агрофирмы «Междуречье» Зорька, Паула и Кассер стали настоящими знаменитостями из-за того, что дают более 50 килограммов молока в сутки. Даже в целом по Тюменской области это весомый результат. Самая продуктивная из рекордсменок – корова Зорька, у которой уже третья лактация, суточный надой у неё составляет 52 кг молока.

Зорька родилась в Ярковском районе, а её мать – американка, прибывшая в порт Новороссийска ещё тёлочкой. В село Плеханово Ярковского района животные этой партии прибыли в преддверии 2013 года. Летом животных искусственно осеменили сексированным семенем, и так на свет появилась Зорька. Другие коровы-рекордсменки дают по 51 кг молока в сутки. Паула, например, приехала нетелью из Воронежской области, у неё тоже третья лактация.

«Коллеги» Зорьки по рекордам дают в сутки по 51 кг молока. У Паулы это также третья лактация. Она в Сибирь приехала нетелью из Воронежской области. Для Кассер это вторая лактация, она прибыла в Ярковский район телёнком из Венгрии, у неё вторая лактация.

В общей сложности суточный удой на предприятии, поголовье которого составляет 1950 тонн, составляет 50 тонн. За 2018 год удой на фуражную корову составил более 9 тыс. кг, а валовое производство молока – более 17 тыс. тонн. Высоких показателей удалось достичь благодаря грамотному подбору рациона кормления, качественным кормам, применению современных технологий содержания и доения животных. Большую роль играет и добросовестность доярки и врача.

ИСТОЧНИК KP.RU