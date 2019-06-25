За месяц леса Тюменской области горели более ста раз

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-25T08:25:37+03:00

Почти все возгорания произошли по вине людей

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С начала пожароопасного режима, который был установлен в Тюменской области 19 апреля, в регионе произошло 109 пожаров. Площадь возгорания составила 2461,28 гектар. Жителям области до сих пор запрещено посещать леса и разводить костры.

В прошлом году за аналогичный период было ликвидировано 110 лесных пожаров на площади 1252,7 га, а также 166 ландшафтных – на площади 6153,4 га, отмечают в департаменте лесного комплекса региона. Средние пятилетние показатели составляют 107 лесных пожаров.

В ведомстве добавили, что оперативность тушения составила 90%. Сильный ветер и труднодоступность лесных участков снизили этот показатель. Порой проехать к месту возгорания возможно было только на гусеничной технике. Также стало известно, что 94,4% лесных пожаров возникли в результате деятельности человека. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах тюменцев оштрафовали более чем на 1 миллион рублей.

В области до сих пор действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU