В День молодежи тюменцев ждет насыщенная программа

СЕГОДНЯ 07:15 2019-06-25T08:16:30+03:00

На день молодежи для тюменцев проведут бесплатные тренировки. Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

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Через несколько дней тюменская молодежь встретит свой праздник. В городе состоится множество мероприятий. Одно из главных – фестиваль «Жара».

На площади 400-летия Тюмени запланирована работа тематических площадок: «Спорт», «Туризм», «Своя атмосфера», «Баня фест», «ЖАРАляндия» и «Фудкорт». Так, любители единоборств смогут погрузиться в атмосферу вольной борьбы, тхэквондо, ММА, грепплинга, панкратиона, ушу, айкидо. Вниманию гостей праздника будут предложены показательные выступления и мастер-классы профессиональных тренеров, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

Более 10-и тюменских фитнес-клубов проведут бесплатные тренировки, рассчитанные на разный возраст и уровень физической подготовки. Для гостей площадки организуют розыгрыши подарков и организованные фотозоны. Также церемония награждения соберет на одной сцене поклонников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ИСТОЧНИК KP.RU