Погода в Тюмени 25 июня: дождь будет идти весь день

СЕГОДНЯ 05:00 2019-06-25T05:00:16+03:00

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В Тюмени сегодня, 25 июня, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Сильный дождь зарядит на целый день. Только к вечеру он станет слабее. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 1-2 м/с. Температура воздуха ночью +14…+15 C, днем +16…+17 C. Максимально в этот день температура воздуха прогреется до 18 градусов тепла.

25 июня отмечается день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. В народе этот день часто называли Петр Поворот, так как «с Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары поворачивает». В прежние времена принято было сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда – черное, например, гречку. Исполнение этого правила гарантировало удачу.

В этот день выпадают большие росы. Наши предки приметили, если дождь идет маленькими каплями – будет идти долго.

ИСТОЧНИК KP.RU