2019-06-25T07:41:04+03:00
Общество

Тюменцам напомнили о правилах отдыха на открытых водоемах

Главное – нельзя заплывать за знаки ограждения
Вадим Бегун
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Что делать , если свело ногу - в инструкции. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Что делать , если свело ногу - в инструкции. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Фото: Ольга Крыльцова
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Ежегодно купальный сезон оборачивается рядом несчастных случаев. Происходит это потому, что горожане не соблюдают элементарные правила отдыха.

– Даже самому хорошему пловцу не стоит забывать об осторожности и помнить о том, что нельзя заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки, нырять с разбега, купаться натощак или сразу после еды, заходить в воду во время грозы, отплывать далеко от берега на надувных матрацах и кругах, приближаться к лодкам и катерам. Не следует паниковать и терять контроль над собой, если свело ногу в воде, – рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города.

Там сообщили, что в случае, если ногу свело, необходимо сделать глубокий вдох и погрузиться под воду с головой. Находясь под водой, быстро и крепко ухватите рукой большой палец и сильно тяните ступню на себя, пока нога не выпрямится полностью. После этого сразу плывите к берегу.

Отметим, что наиболее благоприятными для купания условиями является ясная безветренная погода от +25 градусов и вода не ниже +18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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