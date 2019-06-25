Тюменские инвалиды пожаловались на отсутствие парковочных мест у здания общества инвалидов

СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-25T06:40:08+03:00

Теперь ишимским инвалидам есть где парковаться. Фото - пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По закону, мест должно быть больше

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В Ишиме у здания, где располагается общество инвалидов, не было парковочных мест. Люди с ограниченными возможностями обратились в прокуратуру.

Ишимская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению председателя районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Оказалось, что на автомобильной парковке возле здания, где располагается общество инвалидов, отсутствовали специально оборудованные места транспорта инвалидов. Прокуратура в адрес главы города Ишима внесла представления об устранении нарушений закона.

Таким образом, возле здания районного общества инвалидов определены три специальных места для парковки транспорта людей с ограниченными возможностями.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области добавили, что это не единственное место, где инвалидам не хватает парковочных мест. Такая же ситуация и у торгового дома "Мечта". После вмешательства прокуратуры парковка была увеличена с четырех до семи мест.

ИСТОЧНИК KP.RU