В Тюмени продолжаются работы по прочистке ливневой канализации

СЕГОДНЯ 06:00 2019-06-25T06:00:23+03:00

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В Тюмени рабочие продолжают прочищать ливневые канализации. На сегодняшний день только в Калининском административном округе очищено порядка 37 километров сетей.

– На участке по улице Клары Цеткин производится промывка дождеприемных колодцев, после чего будет очищаться коллектор. Работа займет около трех дней. После на этот объект рабочие вернутся только для очистки колодцев и в случае необходимости ремонта, – рассказывает директор МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа» Иван Хохряков.

Он сообщил, что центральный коллектор, смотровые колодцы и подводящие трубы промываются раз в год. Колодцы же очищаются ежемесячно.

Отметим, что всего в Калининском административном округе 43 километров сетей ливневой канализации, на сегодняшний день очищено 37. Очистка ливневой канализации необходима, чтобы происходило беспрепятственное отведение воды с автомобильных дорог. Работы в округе ориентировочно завершатся 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU