2019-06-25T06:00:23+03:00
Общество

В Тюмени продолжаются работы по прочистке ливневой канализации

Сегодня спецтехника находится на улице Клары Цеткин
Вадим Бегун
Поделиться:
Работы по очистке колодцев завершатся в середине июля. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Работы по очистке колодцев завершатся в середине июля. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени рабочие продолжают прочищать ливневые канализации. На сегодняшний день только в Калининском административном округе очищено порядка 37 километров сетей.

– На участке по улице Клары Цеткин производится промывка дождеприемных колодцев, после чего будет очищаться коллектор. Работа займет около трех дней. После на этот объект рабочие вернутся только для очистки колодцев и в случае необходимости ремонта, – рассказывает директор МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа» Иван Хохряков.

Он сообщил, что центральный коллектор, смотровые колодцы и подводящие трубы промываются раз в год. Колодцы же очищаются ежемесячно.

Отметим, что всего в Калининском административном округе 43 километров сетей ливневой канализации, на сегодняшний день очищено 37. Очистка ливневой канализации необходима, чтобы происходило беспрепятственное отведение воды с автомобильных дорог. Работы в округе ориентировочно завершатся 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Тюмени 25 июня: дождь будет идти весь день
Тюмень отметили как одну из самых ухоженных региональных столиц
Рабочий ремонтной бригады забрал из тобольского роддома лазер в счет зарплаты
Врачи спасли тюменца, получившего мощный удар тока на даче
В Тобольске нетрезвая дама зарезала своего знакомого, выгоняя его из квартиры
Тюменский ресторан выплатит крупную сумму за использование картины художницы из Германии
Парковка у тюменской набережной вновь станет бесплатной, но ненадолго
Девять тюменских выпускников взяли высший балл на ЕГЭ по физике
Наркоделец случайно раскрыл тюменцу тайник с наркотиками
Зорька, Паула и Кассер: в Тюменской области нашли коров-рекордсменок
Утренний туман помешал приземлиться нескольким самолетам в Тюмени
Роспотребнадзор напоминает тюменцам, как избежать кредита на пластиковые окна
Тюменская область обеспечивает онкобольных лекарствами в полном объеме
В Тюмени осудили жителя Екатеринбурга за продажу угнанного в Москве авто
Тюменцам вернули возможность регистрировать автомобили через живую очередь
Стал известен еще один кандидат на место в тюменской областной думе
Тюменец угнал велосипед у своей соседки, чтобы купить алкоголь