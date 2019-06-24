2019-06-24T15:22:00+03:00
Общество

Врачи спасли тюменца, получившего мощный удар тока на даче

Садовода трясло несколько минут
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменца спас очевидецТюменца спас очевидецФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Обустройство придомового участка едва не стоило жизни тюменцу. Мужчину спасла только вовремя вызванная скорая помощь. Несчастный случай произошел в частном секторе.

Со слов очевидца трагедии, пострадавший переносил провод через огород и в какой-то момент его ударило током. Сам он тут же потерял сознание, но его тело трясло еще 2-3 минуты. Освободив пострадавшего от воздействия электрического тока, свидетель пришествия вызвал скорую помощь. Бригада прибыла на место через 11 минут.

– На момент осмотра мужчина был в сознании, однако на вопросы медиков не отвечал. Врач диагностировал у пациента острое нарушение ритма сердца. Такое состояние возникло в результате того, что электрическая петля прошла через сердце, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

После введения препаратов состояние пациента улучшилось. Мужчину доставили в областную клиническую больницу № 1. В настоящее время он чувствует себя нормально, но за его состоянием еще будут наблюдать врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюмень отметили, как одну из самых ухоженных региональных столиц
Рабочий ремонтной бригады забрал из тобольского роддома лазер в счет зарплаты
В Тобольске нетрезвая дама зарезала своего знакомого, выгоняя его из квартиры
Тюменский ресторан выплатит крупную сумму за использование картины художницы из Германии
Парковка у тюменской набережной вновь станет бесплатной, но ненадолго
Девять тюменских выпускников взяли высший балл на ЕГЭ по физике
Наркоделец случайно раскрыл тюменцу тайник с наркотиками
Зорька, Паула и Кассер: в Тюменской области нашли коров-рекордсменок
Утренний туман помешал приземлиться нескольким самолетам в Тюмени
Роспотребнадзор напоминает тюменцам, как избежать кредита на пластиковые окна
Тюменская область обеспечивает онкобольных лекарствами в полном объеме
В Тюмени осудили жителя Екатеринбурга за продажу угнанного в Москве авто
Тюменцам вернули возможность регистрировать автомобили через живую очередь
Стал известен еще один кандидат на место в тюменской областной думе
Тюменец угнал велосипед у своей соседки, чтобы купить алкоголь