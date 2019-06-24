Врачи спасли тюменца, получившего мощный удар тока на даче

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-24T15:22:00+03:00

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Обустройство придомового участка едва не стоило жизни тюменцу. Мужчину спасла только вовремя вызванная скорая помощь. Несчастный случай произошел в частном секторе.

Со слов очевидца трагедии, пострадавший переносил провод через огород и в какой-то момент его ударило током. Сам он тут же потерял сознание, но его тело трясло еще 2-3 минуты. Освободив пострадавшего от воздействия электрического тока, свидетель пришествия вызвал скорую помощь. Бригада прибыла на место через 11 минут.

– На момент осмотра мужчина был в сознании, однако на вопросы медиков не отвечал. Врач диагностировал у пациента острое нарушение ритма сердца. Такое состояние возникло в результате того, что электрическая петля прошла через сердце, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

После введения препаратов состояние пациента улучшилось. Мужчину доставили в областную клиническую больницу № 1. В настоящее время он чувствует себя нормально, но за его состоянием еще будут наблюдать врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU