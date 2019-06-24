Парковка у тюменской набережной вновь станет бесплатной, но ненадолго
Для автомобилистов Тюмени, которые предпочитают отдыхать у воды, есть хорошая новость: парковка у набережной станет вновь бесплатной. Однако эта мера будет недолгой. 15 августа цену стоянку машины будут снова взимать.
– В связи с реконструкцией ул. Ленина в центре города выпадает большое количество парковочных мест. Например, большая площадка у «круглой бани». Чтобы жителям было удобно, несмотря на перекрытие, принято решение о введении бесплатного режима работы парковки на набережной (верхней и нижней площадки), – рассказывает директор МКУ «Тюменьгортранс» Олег Санник.
Он добавил, что парковка рассчитана примерно на 200 мест, и с 25 июня по 15 августа шлагбаум будет открыт. Парковка на ул. Республики, 1, будет работать как обычно в платном режиме.
Схемы движения общественного транспорта поменяются. Остановочные пункты будут перенесены на ул. Республики. По телефону горячей линии 8-800-250-07-22 можно уточнить, какие маршруты переносятся и как они поедут.
ИСТОЧНИК KP.RU