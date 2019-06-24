Парковка у тюменской набережной вновь станет бесплатной, но ненадолго

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-24T13:45:26+03:00

Парковка на набережной будет бесплатной до середины августа. Фото: Ольга Крыльцова

Деньги за стоянку автомобиля не будут брать до середины августа

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Для автомобилистов Тюмени, которые предпочитают отдыхать у воды, есть хорошая новость: парковка у набережной станет вновь бесплатной. Однако эта мера будет недолгой. 15 августа цену стоянку машины будут снова взимать.

– В связи с реконструкцией ул. Ленина в центре города выпадает большое количество парковочных мест. Например, большая площадка у «круглой бани». Чтобы жителям было удобно, несмотря на перекрытие, принято решение о введении бесплатного режима работы парковки на набережной (верхней и нижней площадки), – рассказывает директор МКУ «Тюменьгортранс» Олег Санник.

Он добавил, что парковка рассчитана примерно на 200 мест, и с 25 июня по 15 августа шлагбаум будет открыт. Парковка на ул. Республики, 1, будет работать как обычно в платном режиме.

Схемы движения общественного транспорта поменяются. Остановочные пункты будут перенесены на ул. Республики. По телефону горячей линии 8-800-250-07-22 можно уточнить, какие маршруты переносятся и как они поедут.

ИСТОЧНИК KP.RU