Девять тюменских выпускников взяли высший балл на ЕГЭ по физике
Сразу девять выпускников из Тюменской области набрали по 100 баллов по физике на едином государственном экзамене. Отлично себя показали ученики тюменской школы №60, гимназии ТГУ, областной физико-математической школы, тобольской школы №9 и тобольской гимназии имени Н.Д. Лицмана.
– В этом году более чем в 2 раза у нас увеличилось количество высокобалльников (это те, кто набрал 81 балл и более) и в 3 раза больше стало ребят, которые набрали от 90 до 99 баллов. ЕГЭ по физике ребята сдают для поступления в технические вузы, – рассказал начальник регионального Центра оценки качества образования Сергей Лунев.
Стало известно, что после подведения итогов экзамена по физике в регионе выявился первый двухсотбалльник. Это ученица ФМШ Елизавета Арцер. Она отлично сдала профильную математику. Теперь выпускница сможет без экзаменов поступить в ведущие вузы страны.
Напомним, единый государственный экзамен в этом году сдавали около 10 тысяч выпускников региона. Экзаменационная кампания завершится 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU