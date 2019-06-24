2019-06-24T13:30:05+03:00
Общество

Девять тюменских выпускников взяли высший балл на ЕГЭ по физике

По мнению педагогов, это результат комплексной работы
Вадим Бегун
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Экзаменационная кампания завершится 1 июля.Экзаменационная кампания завершится 1 июля.Фото: Ольга Крыльцова
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Сразу девять выпускников из Тюменской области набрали по 100 баллов по физике на едином государственном экзамене. Отлично себя показали ученики тюменской школы №60, гимназии ТГУ, областной физико-математической школы, тобольской школы №9 и тобольской гимназии имени Н.Д. Лицмана.

– В этом году более чем в 2 раза у нас увеличилось количество высокобалльников (это те, кто набрал 81 балл и более) и в 3 раза больше стало ребят, которые набрали от 90 до 99 баллов. ЕГЭ по физике ребята сдают для поступления в технические вузы, – рассказал начальник регионального Центра оценки качества образования Сергей Лунев.

Стало известно, что после подведения итогов экзамена по физике в регионе выявился первый двухсотбалльник. Это ученица ФМШ Елизавета Арцер. Она отлично сдала профильную математику. Теперь выпускница сможет без экзаменов поступить в ведущие вузы страны.

Напомним, единый государственный экзамен в этом году сдавали около 10 тысяч выпускников региона. Экзаменационная кампания завершится 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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