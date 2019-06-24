2019-06-24T13:06:00+03:00
Происшествия

Наркоделец случайно раскрыл тюменцу тайник с наркотиками

Изначально покупатель оплатил всего 100 граммов гашиша
Вадим Бегун
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Тюменцу грозит до 15 лет тюрьмы.Тюменцу грозит до 15 лет тюрьмы.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени покупатель гашиша был несказанно рад – наркоделец по ошибке раскрыл ему тайник с пятью килограммами наркотиков. Однако радость вскоре сменилась печалью – полицейские поймали "удачливого" покупателя.

В Тюмени направлено в суд дело о незаконном приобретении более 4,6 кг наркотиков. Следствие установило, что в январе 2019 года местный житель заказал через Интернет 100 граммов гашиша и оплатил его через электронную платежную систему. Однако по ошибке наркодельца ему был сообщен адрес тайника с синтетическим наркотиком массой более 4,6 кг.

– Он забрал мешок с наркотиком, вызвал такси и поехал домой. На объездной дороге автомобиль остановили силовики, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Прокуратура области утвердила по этому уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

Тюменец может лишиться свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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