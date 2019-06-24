Утренний туман помешал приземлиться нескольким самолетам в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-24T12:20:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени из-за сильного тумана на посадку в международном аэропорту Рощино не смогли зайти пять самолетов. Авиалайнеры вернулись на аэродром воздушной гавани Екатеринбурга.

Сразу несколько бортов вернулось в международный аэропорт Кольцово с 5.30 до 6 утра. В СМИ прошла информация, что речь идет о рейсах FV-6451 Санкт-Петербург – Тюмень, YC-506 Симферополь – Тюмень, и трех рейсах Москва – Тюмень (DP-449, SU-1502, UT-9851).

В пресс-службе тюменского аэропорта информацию о задержках подтвердили, добавив что не все рейсы ожидали улучшения погодных условий в Кольцово.

- Некоторые ждали разрешения на посадку в небе над Тюменью. Минут 10-15 максимум – утром, когда туман уже начал рассеиваться, - пояснили в пресс-службе международного аэропорта Рощино, подчеркнув, что все рейсы были обслужены.

ИСТОЧНИК KP.RU