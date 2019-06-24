Зорька, Паула и Kasser: в Тюменской области нашли коров-рекордсменок

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-24T12:44:05+03:00

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В этом году Тюменская область добилась рекордного в истории показателя надоя молока. Постарались коровы Ярковского района.

Зорька, Паула и Kasser - настощая гордость «Агрофирмы «Междуречье». В сутки они дают более 50 килограмм молока. Это весомый результат даже для области в целом, отмечают в пресс-службе правительства Тюменской области.

– Все они породы голштино-фризская. Самая продуктивная среди рекордсменок корова Зорька, у которой третья лактация. Суточный удой у нее 52 килограмма молока.

Соседи Зорьки по ферме пытаются от нее не отставать и дают в сутки по 51 кг молока. У Паулы это также третья лактация. В Сибирь она приехала из Воронежской области. А вот Kasser прибыла в Ярковский район теленком из Венгрии.

– Всего на предприятии 1950 голов. Высоких показателей удается достичь благодаря качественным кормам, применению современных технологий содержания и доения животных, – отмечают в пресс-службе.

Также там отметили, что важную роль играет добросовестность доярки и ветврача: необходимо хорошо раздоить, накормить, а также вовремя поддержать корову после отела.

ИСТОЧНИК KP.RU