2019-06-24T10:58:02+03:00
Здоровье

Тюменская область обеспечивает онкобольных лекарствами в полном объеме

Перебоев с поставками жизненно важных препаратов нет
Вадим Бегун
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Препараты для лечения есть.Препараты для лечения есть.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области нет перебоев с лекарствами для лечения онкобольных. «Медицинский город» снабжен препаратами в полном объеме, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Ранее некоторые СМИ писали обратное. Так, на днях появилась информация об отсутствии специализированного противоопухолевого препарата «Трастузумаб» в «Медицинском городе».

– Всего в первом полугодии этого года нами были заключены договоры на поставку только противоопухолевых препаратов на 310 миллионов рублей. В том числе мы закупаем специализированный препарат «Трастузумаб». Он имеется в наличии. Уже завтра нам будет поставлена новая партия препарата, – сообщила заведующая аптекой медучреждения.

Она добавила, что на лечение этим препаратом прибыли пять женщин, запланированы пациентки и на следующие дни. Лечебный процесс осуществляется в запланированном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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