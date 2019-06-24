Тюменская область обеспечивает онкобольных лекарствами в полном объеме

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-24T10:58:02+03:00

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В Тюменской области нет перебоев с лекарствами для лечения онкобольных. «Медицинский город» снабжен препаратами в полном объеме, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Ранее некоторые СМИ писали обратное. Так, на днях появилась информация об отсутствии специализированного противоопухолевого препарата «Трастузумаб» в «Медицинском городе».

– Всего в первом полугодии этого года нами были заключены договоры на поставку только противоопухолевых препаратов на 310 миллионов рублей. В том числе мы закупаем специализированный препарат «Трастузумаб». Он имеется в наличии. Уже завтра нам будет поставлена новая партия препарата, – сообщила заведующая аптекой медучреждения.

Она добавила, что на лечение этим препаратом прибыли пять женщин, запланированы пациентки и на следующие дни. Лечебный процесс осуществляется в запланированном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU