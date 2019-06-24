В Тюмени осудили жителя Екатеринбурга за продажу угнанного в Москве авто

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-24T10:48:58+03:00

Машину у законного владельца похитили еще в 2015 году

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42-летний житель Екатеринбурга угнал в Москве автомобиль и приехал в Тюмень, чтобы его продать. Но афериста разоблачили.

В прошлом году екатеринбуржец со своим подельником прибыл в Тюмень, чтобы продать похищенную машину с перебитым идентификационным номером. Интересно, что этот номер был идентичен другому автомобилю, который находился в законном владении у жителя Тюмени.

– Аферисты разместили объявления о продаже авто. Один из них выдавал себя за тюменца, законно владеющим автомобилем, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. – Так, первый покупатель осмотрел автомобиль и ничего подозрительного не заметил. Однако ему не понравилась копия паспорта продавца – в нем была неверная регистрация. Покупатель через своего знакомого связался с тюменцем, от имени которого выступал мошенник, и выяснил, что тот машину не продает.

Мошенник скрылся, а покупатель обратился в полицию. Но в тот же день екатеринбуржцу удалось продать авто, однако полицейские изъяли иномарку у новоиспеченного хозяина .

Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы и взыскал с него 848 тысячи рублей в пользу потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU