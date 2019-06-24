2019-06-24T10:11:01+03:00
Общество

Тюменцам вернули возможность регистрировать автомобили через живую очередь

Количество желающих поставить машину на учет увеличилось двукратно
Вадим Бегун
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Когда ажиотаж спадет, все станет, как прежде. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Когда ажиотаж спадет, все станет, как прежде. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Теперь тюменцы могут в порядке живой очереди зарегистрировать свой автомобиль. Постановка на учет через «Госуслуги» все так же доступна.

«Переоформить или зарегистрировать автомобиль теперь можно только по живой очереди, а не через Госуслуги», – пишут в социальных сетях тюменские автомобилисты. Однако оказалось, что эта информация не совсем соответствует действительности.

– Летом значительно увеличилось число желающих зарегистрировать транспортные средства. В связи с этим дополнительно запустили живую очередь. Но возможность поставить машину на учет через портал «Госуслуги» сохранилась, – рассказала пресс-секретарь управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Она добавила, что как только ажиотаж спадет, все станет, как прежде. Сейчас же количество регистраций увеличилось с 270 в день до 550.

ИСТОЧНИК KP.RU

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