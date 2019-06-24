2019-06-24T09:01:39+03:00
Общество

Почти сто пожаров потушили тюменские огнеборцы на прошлой неделе

Шесть человек было спасено
Вадим Бегун
Поделиться:
Спасатели дали рекомендации, как избежать пожар. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.Спасатели дали рекомендации, как избежать пожар. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

За минувшую неделю в Тюменской области произошло 94 пожара. Из огня были спасены шесть человек. Еще двое получили ожоги и травм, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Тюменской области.

Там добавили, что пожарникам 55 раз пришлось ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий. Они деблокировали пострадавших, отключали аккумуляторные батареи, а также смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части.

В ведомстве также напомнили алиментарные меры безопасности, которым необходимо следовать, чтобы избежать возгорания построек.

- Содержите в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором вашего домовладения, - отметили в главном управлении МЧС, добавив, что заросли сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятиэтажное здание горит в центре Тюмени [ФОТО] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зорька, Паула и Kasser: в Тюменской области нашли коров-рекордсменок
Утренний туман помешал приземлиться нескольким самолетам в Тюмени
Роспотребнадзор напоминает тюменцам, как избежать кредита на пластиковые окна
Тюменская область обеспечивает онкобольных лекарствами в полном объеме
В Тюмени осудили жителя Екатеринбурга за продажу угнанного в Москве авто
Тюменцам вернули возможность регистрировать автомобили через живую очередь
Стал известен еще один кандидат на место в тюменской областной думе
Тюменец угнал велосипед у своей соседки, чтобы купить алкоголь
На тюменских прилавках появится пастеризованный картофель
Тюменцы могут сделать анализы на уникальном оборудовании
Делегация из Тюменской области ознакомилась с достижениями коллег на Российско-китайском форуме
Тюменка стала жертвой мошенников, пытаясь продать квартиру
В Тюмени появился монумент неизвестному солдату
Тюменцев удивили исполнением песни прямо в центре города
Погода в Тюмени 24 июня: днем будет ясно
В Тюменской области проводят профилактику возрастных изменений для граждан 70+
В Тюменской области предоставляют средства на реализацию востребованных социальных услуг
Специалистам строительной отрасли в Тюменской области готовы платить до 80 тысяч рублей
«Серебряные» волонтёры Тюменской области подводят итоги акции «Красная гвоздика»
Бердюжские аграрии всё чаще садят горчицу, лён, рыжик и землянику
В Тюмени 24 июня погаснут два светофора
В Тюменской области «покупательница» квартиры обдурила бабулю-селянку
Стало известно, какие сюрпризы ждут жителей Ярково на Дубровинском фестивале
Тюменца, который под Новый год катался на авто в пьяном угаре, упекли за решётку
Где в Тюмени оставить питомца во время отпуска
В Тюмени председатель дачного товарищества присвоила себе земельный участок
В Тюменской области пьяный селянин поджёг соседское сено вместе с забором