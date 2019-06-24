Почти сто пожаров потушили тюменские огнеборцы на прошлой неделе
За минувшую неделю в Тюменской области произошло 94 пожара. Из огня были спасены шесть человек. Еще двое получили ожоги и травм, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Тюменской области.
Там добавили, что пожарникам 55 раз пришлось ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий. Они деблокировали пострадавших, отключали аккумуляторные батареи, а также смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части.
В ведомстве также напомнили алиментарные меры безопасности, которым необходимо следовать, чтобы избежать возгорания построек.
- Содержите в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором вашего домовладения, - отметили в главном управлении МЧС, добавив, что заросли сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня.
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ИСТОЧНИК KP.RU