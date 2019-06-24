2019-06-24T08:42:27+03:00
Общество

На тюменских прилавках появится пастеризованный картофель

Сейчас идет тестирование завода
Вадим Бегун
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Завод готовится к выпуску необычной продукции. Фото - пресс-служба Правительства Тюменской области.Завод готовится к выпуску необычной продукции. Фото - пресс-служба Правительства Тюменской области.
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На тюменском заводе КРиММ производят тестовые запуски завода по производству пастеризованного картофеля. Возможно, в скором времени такой продукт появится на полках магазинов.

– Мы продолжаем экспериментировать с производственной линией, – рассказывает генеральный директор завода Геннадий Рязанов. – Настраиваем на поперечную нарезку, получаются так называемые слайсы. Работаем над рецептами. Они будут как традиционные, так и нашего изобретения. Понятно, что только выход на рынок даст ответ насколько каждый продукт будет востребован, но свою задачу видим в предложении максимально возможного ассортимента.

Он отметил, что в настоящее время завод по производству пастеризованного картофеля работает в тестовом режиме. А недавно на базе КРиММ обсудили новые направления развития картофелеводства в России.

– Один из них касался торгового взаимодействия, но главным и стратегическим стало решение уделять особое внимание продукции переработки и организации различных выставок и ярмарок, – сообщил Рязанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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