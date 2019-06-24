Делегация из Тюменской области ознакомилась с достижениями коллег на Российско-китайском форуме

СЕГОДНЯ 07:28 2019-06-24T07:28:58+03:00

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Представители департамента информатизации Тюменской области приняли участие во Втором Российско-Китайском форуме, который прошёл с 15 по 19 июня в городе Харбине. Представители делегации региона ознакомились с достижениями китайских коллег в области энергоэффективности и экономичности при организации «умного» освещения в рамках концепции проекта «Умный город».

Кроме того, состоялось обсуждение перспектив развития проекта Smart City в Харбине и возможности применения уже существующих решений в Тюменской области. Для того, чтобы успешно развивать сферу цифровой экономики в регионе и внедрить технологию «Умный город», необходимо развивать сотрудничество с международными экспертами. Помимо этого, сотрудники департамента информатизации обсудили «Электронную торговлю Шёлкового пути» на совещании между правительством и предприятиями из Китая и России.

Отметим, что во II Российско-китайском форуме также приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, и.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов. Тюменская делегация провела переговоры с представителями правительства провинции Хэйлунцзян иприняла участие в рамках В2В в переговорах тюменских и китайских компаний.

Помимо всего прочего, Тюменская область представила собственный стенд на выставке, где около пяти тысяч компаний представили свой потенциал в разных сферах экономики. Интересы нашего региона представляли Торгово-промышленная палата Тюменской области, центр поддержки экспорта Тюменской области и представители бизнес-сообщества. Выставочную экспозицию региона в рамках осмотра посетил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

ИСТОЧНИК KP.RU