2019-06-24T05:00:31+03:00
Общество

Погода в Тюмени 24 июня: днем будет ясно

Тепло ожидается до самого вечера
Вадим Бегун
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В понедельник будет по-летнему тепло. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В понедельник будет по-летнему тепло. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени сегодня, 24 июня, ожидается переменная облачность, ночью местами и утром небольшой дождь. После обеда и до 20.00 синоптики обещают ясную солнечную погоду. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 1-5 м/с, днем местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+18 C, днем +23…+25 C.

24 июня по народному календарю – День Варфоломея. В этот день сходит сила нечистая, делит между собой уделы: кому травы ядовитым жаром наполнять, кому в колодцах ребеночком рыдать, кому род людской пугать. В этот день запрещалось рвать траву.

С этого дня начинается взборонка паров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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