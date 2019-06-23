В Тюменской области проводят профилактику возрастных изменений для граждан 70+

СЕГОДНЯ 20:00 2019-06-23T20:00:32+03:00

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В Областном геронтологическом центре (отделение по профилактике возрастных нарушений и психологической помощи) начинает работу новое направление деятельности – группа по профилактике возрастных изменений для граждан старше 70 лет. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демографие».

Проект – один из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни, а также решения социально-демографических проблем в России. Благодаря современной форме работы пожилые люди смогут не только регулярно тренировать память, мышление, воображение и моторику, улучшить психоэмоциональное состояние, а также снизить дефицит общения.

По мнению специалистов, с возрастом клетки головного мозга постепенно отмирают. В связи этим ухудшается мышление, память, восприятие, воображение и многое другое. Возрастные когнитивные изменения происходят постепенно и, чтобы избежать тяжёлых последствий, необходимо внедрять их профилактику.

В рамках функционирования практики жители области смогут получить квалифицированные социальные услуги по организации отдыха, посетить занятия по адаптированной физической активности, развить познавательную сферу и стать участниками психологических тренингов для снижения стрессовых нагрузок и улучшения эмоционального состояния.

Подробности о проекте можно узнать по телефону: 8(3452) 64-66-16, 64-66-61 или на интернет-сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU