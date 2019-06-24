Тюменка стала жертвой мошенников, пытаясь продать квартиру

СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-24T07:05:09+03:00

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Жительница Тюменской области стала жертвой мошенников. Она продавала квартиру, но вместо выручки обнаружила пропажу денег.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Омутинский» обратилась местная жительница. Она сообщила, что незнакомка обманула ее, похитив почти десять тысяч рублей.

– Потерпевшая на одном из интернет-сайтов разместила объявление о продаже квартиры. Вскоре с ней связалась неизвестная, которая изъявила желание приобрести недвижимость. В ходе разговора звонившая попросила пенсионерку назвать реквизиты банковской карты, якобы для внесения задатка. Стороны договорились о сделке, – рассказали подробности в полиции.

Далее выяснилось, что мошенница сказала женщине пройти к банкомату и вставить карту, якобы чтобы для перевода денежных средств. Пенсионерка выполнила все просьбы, но вместо поступления денежных средств обнаружила пропажу собственных денег. После этого связь с мошенницей прекратилась.

Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU