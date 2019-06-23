В Тюменской области предоставляют средства на реализацию востребованных социальных услуг

СЕГОДНЯ 19:37 2019-06-23T19:37:20+03:00

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Только при активном взаимодействии органов государственной власти и социально ориентированных НКО можно достичь показателей, поставленных в национальных проектах и реализовать все стратегические задачи. Об этом на III Форуме социальных инноваций регионов в Москве рассказала заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По её словам, активную политику вовлечения некоммерческих организаций в деятельность по повышению качества жизни населения в регионе начали в 2016 году. Три года назад в Тюменской области был создан Координационный совет по вопросам развития и поддержки СО НКО под руководством губернатора региона, а также сформирована региональная инфраструктура для развития некоммерческого сектора. Благодаря взаимодействию между ведомствами, получилось эффективно и быстро отстроить работу во всех муниципальных образованиях.

- Региональные и муниципальные органы исполнительной власти, бизнес-структуры, общественные институты сотрудничают. Нам удалось привлечь крупные корпорации, чьи офисы находятся в нашей области. Эти компании подключились к работе по грантовой поддержке НКО, поощряют детские образовательные проекты, вносят вклад в развитие социальной инфраструктуры, – отметила Ольга Кузнечевских.

По её мнению, создание нормальной, понимаемой программы, подтвержденной документами, позволило органам государственной власти и некоммерческим организациям выстроить эффективную работу.

- В Тюменской области созданы восемь ресурсных центров. Каждое муниципальное образование заинтересовано в увеличении числа НКО на территории - эффективность работы глав оценивается и по наличию ресурсного центра, и по деятельности некоммерческих организаций. В совокупности эти меры привели к хорошим результатам, - подчеркнула она.

Ольга Кузнечевских также отметила, что, исходя из запросов граждан, в регионе определяют правила игры для НКО и ставят показатели, в которых нуждаются люди.

- Поддержку некоммерческих организаций перевели систему государственного заказа. Предоставляем средства на реализацию востребованных социальных услуг. Такое взаимодействие интересно НКО поскольку это не событийное явление, а планомерная работа, - резюмировала заместитель губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU