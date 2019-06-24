В Тюмени появился монумент неизвестному солдату

СЕГОДНЯ 06:30 2019-06-24T06:30:04+03:00

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Теперь в Тюмени есть монумент неизвестному солдату. Он сделан из сотен фотографий.

На территории Тюменского президентского кадетского училища участники форума молодежи «Утро» создали монумент неизвестному солдату. Делегаты собрались на плацу училища и наклеили на арт-объект свои портретные фотографии по принципу мозаики, так что вместе они стали изображением неизвестного солдата. По словам организаторов мероприятия, этим монументом участники форума напоминают, что современная молодежь – это отражение великой победы, которую нельзя забывать.

– Мы должны помнить об этом, говорить. Я считаю, что именно даты, связанные с войной, мы должны помнить всегда. И очень радостно, что проводится так много мероприятий в этот день и есть те же самые волонтеры победы, которые нам об этом рассказывают, – поделилась Полина Солоха, участница акции.

В пресс-службе форума «Утро-2019» отметили, что 150 молодых людей также съездили к мемориалу «Вечный огонь» в сквере «Исторический», чтобы вместе с тюменцами почтить память солдат Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU